В результате ДТП в Саатлинском районе 2 человека погибли и 2 ранены

© Report

Саатлы. 23 марта. REPORT.AZ/ В Саатлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека погибли и 2 получили ранения.

Как передает Аранское бюро Report, в результате столкновения грузовика марки “Shacman” и легкового автомобиля марки "Mercedes" на территории села Гаралар, погиб житель Физули Али Ташкилат оглы 1987 г.р и житель Имишли Искандеров Пейман Гариб оглы 1982 г.р.

Также в результате аварии житель Имишлинского района Рафиев Рашад Чингиз оглы 1970 г. р. и Расулов Мехман Довлат оглы 1992 г.р. получили травмы различной степени.

По факту ведется расследование.