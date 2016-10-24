В результате ДТП в Имишли пострадал водитель

Имишли. 24 октября. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает региональное бюро Report, авария произошла вчера ночью на территории Даш Кёрпю.

Согласно информации, 38-летний житель поселка Бахрамтепе Ибрагимов Иман Миркерем оглу на автомобиле марки "ВАЗ-2107" потерял управление и врезался в бетонный столб на обочине дороги.

Водитель с различными телесными повреждениями был госпитализирован в Имишлинскую районную центральную больницу. После оказания первой помощи он был размещен в отделении травматологии.

По факту ДТП проводится расследование.