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    В результате ДТП в Газахе 2 человека погибли, 3 получили травмы

    По факту ведется расследование

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В результате дорожно-транспортного происшествия в Газахском районе 2 человека погибли, 3 получили травмы.

    Как сообщает Report, авария произошла на 497-м км автомагистрали Баку-Газах.

    Согласно информации, двигавшийся на большой скорости автомобиль врезался в тротуар, в результате чего скончались водитель - житель Газахского района 35-летний Эльфаг Бейимов и пассажир 25-летний Ширхан Ахмедов. Остальные 3 пассажира - 22-летний Сянан Аббасзаде, 34-летний Ниямеддин Велиев и 21-летний Видади Мамедов с различными телесными повреждениями были госпитализированы в Газахский диагностический центр.

    По факту ведется расследование.

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