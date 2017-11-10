В результате ДТП в Барде пострадало четыре человека, в том числе малолетний ребенок

Баку. 10 ноября. REPORT/ В результате ДТП в Барде пострадало четыре человека.

Как передает местное бюро Report, авария произошла на части автомобильной дороги Евлах-Бахрамтэпэ, проходящей через территорию села Гараюсифли Бардинского района.

Автомобиль марки ВАЗ-2107, за рулем которого находился житель Гаджигабульского района Бабаев Парвиз Тофиг оглу 1987 г.р., столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-21009, который управлял 27-летний Мамедов Гамид Адалет оглу. В результате водители и пассажиры обеих машин получили тяжелые телесные повреждения.

В аварии пострадали также малолетний ребенок и женщина, чья личность пока не установлена. Они тоже получили телесные повреждения различной степени тяжести. Раненые на машине скорой помощи были доставлены в отделение травматологии центральной больницы Бардинского района. Малолетнего ребенка привезли в детскую больницу.

Врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое.

По факту ведется следствие.