В результате ДТП в Баку пострадали два человека - ФОТО

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В Баку произошло ДТП, в результате которого пострадали 2 человека.

Как сообщает Report, автомобиль марки KIA с серийным номером 90-TK-244 на проспекте Гейдара Алиева столкнулся с "Мерседесом".

После удара водитель KIA потерял управление и врезался в железное ограждение. В результате водитель и пассажир "корейки" получили травмы. Пришлось прибегнуть к помощи полиции, которая вытащила людей из зажатого салона автомобиля. Согласно информации, причиной ДТП стала высокая скорость. Ведется расследование.