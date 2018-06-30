В результате ДТП в Баку пострадали два человека - ФОТО

https://report.az/storage/news/e4544de5b89b8e0db3488757f8807c71/869f7e90-c106-458e-8690-2c12df1bc2a5_292.jpg© Foto: "Report"
Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В Баку произошло ДТП, в результате которого пострадали 2 человека.
Как сообщает Report, автомобиль марки KIA с серийным номером 90-TK-244 на проспекте Гейдара Алиева столкнулся с "Мерседесом".
После удара водитель KIA потерял управление и врезался в железное ограждение. В результате водитель и пассажир "корейки" получили травмы. Пришлось прибегнуть к помощи полиции, которая вытащила людей из зажатого салона автомобиля. Согласно информации, причиной ДТП стала высокая скорость. Ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости