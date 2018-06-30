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    В результате ДТП в Баку пострадали два человека - ФОТО

    © Foto: "Report"

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В Баку произошло ДТП, в результате которого пострадали 2 человека.

    Как сообщает Report, автомобиль марки KIA с серийным номером 90-TK-244 на проспекте Гейдара Алиева столкнулся с "Мерседесом". 

    После удара водитель KIA потерял управление и врезался в железное ограждение. В результате водитель и пассажир "корейки" получили травмы. Пришлось прибегнуть к помощи полиции, которая вытащила людей из зажатого салона автомобиля. Согласно информации, причиной ДТП стала высокая скорость. Ведется расследование.  

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