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    В результате ДТП в Азербайджане погибли 5 человек, еще 7 получили ранения

    В Главном управлении Государственной дорожной полиции по данному факту ведется расследование

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В результате дорожно-транспортного происшествия в Азербайджане погибли 5 человек, еще 7 получили ранения.

    Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел. 

    Согласно информации, 29 января приблизительно в 19:00 на территории села Нематабад Агдашского района столкнулись автомобиль марки Dodge, управляемый жителем города Мингячевир, и автомобили марки ВАЗ, управляемые Ниджатом Шихализаде и Эйюбом Гусейновым. 

    В результате аварии скончались Э.Гусейнов и его пассажиры Мамедиршад Гаджиев, Лимон Гаджиева, Эльмира Гаджиева, а также пассажирка И.Мустафаева - Фаргана Мусатафаева, он сам и 4 пассажира, а также Н.Шихализаде и один пассажир госпитализированы в больницу. 

    По данному факту в Главном управлении Государственной дорожной полиции ведется расследование.

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