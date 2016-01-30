В результате ДТП в Азербайджане погибли 5 человек, еще 7 получили ранения

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В результате дорожно-транспортного происшествия в Азербайджане погибли 5 человек, еще 7 получили ранения.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел.

Согласно информации, 29 января приблизительно в 19:00 на территории села Нематабад Агдашского района столкнулись автомобиль марки Dodge, управляемый жителем города Мингячевир, и автомобили марки ВАЗ, управляемые Ниджатом Шихализаде и Эйюбом Гусейновым.

В результате аварии скончались Э.Гусейнов и его пассажиры Мамедиршад Гаджиев, Лимон Гаджиева, Эльмира Гаджиева, а также пассажирка И.Мустафаева - Фаргана Мусатафаева, он сам и 4 пассажира, а также Н.Шихализаде и один пассажир госпитализированы в больницу.

По данному факту в Главном управлении Государственной дорожной полиции ведется расследование.