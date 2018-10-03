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    В результате ДТП на трассе Баку-Губа пострадали два человека - ФОТО

    Губа. 3 октября. REPORT.AZ/ В Губинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 2 человека.

    Как сообщает северное бюро Report, происшествие зарегистрировано на 154 км трассы Баку-Губа.

    Автомобиль марки "ВАЗ-2107" с госномером "57-BT-681" под управлением жителя Шамкирского района Мамедова Рахмана Рафаель оглы столкнулся с едущим навстречу автомобилем марки "КИА Оптима" с госномером "99-HT-842" под управлением жителя села Гарачай Губинского района Мусаева Ниямеддина Гурбан оглы.

    В результате инцидента с телесными травмами в больницу были доставлены пассажир "ВАЗ-2107" Исаев Вюсал Панах оглы и водитель "КИА".

    По факту ведется расследование.

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