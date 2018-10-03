В результате ДТП на трассе Баку-Губа пострадали два человека - ФОТО

Губа. 3 октября. REPORT.AZ/ В Губинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 2 человека.

Как сообщает северное бюро Report, происшествие зарегистрировано на 154 км трассы Баку-Губа.

Автомобиль марки "ВАЗ-2107" с госномером "57-BT-681" под управлением жителя Шамкирского района Мамедова Рахмана Рафаель оглы столкнулся с едущим навстречу автомобилем марки "КИА Оптима" с госномером "99-HT-842" под управлением жителя села Гарачай Губинского района Мусаева Ниямеддина Гурбан оглы.

В результате инцидента с телесными травмами в больницу были доставлены пассажир "ВАЗ-2107" Исаев Вюсал Панах оглы и водитель "КИА".

По факту ведется расследование.