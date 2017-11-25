В результате автомобильной аварии на дороге Баку-Газах пострадали несколько человек

Агстафа. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе столкнулись два автомобиля

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на территории автодороги Баку-Газах, проходящей через село Даг Кесемен Агстафинского района. По предварительным данным, в результате ДТП пострадало несколько человек. Это жители села Салахов Камран Ширзад оглу 1991 г.р., его односельчанин Намазов Вагиф Аббас оглу 1985 г.р. Еще одному пострадавшему оказана амбулаторная помощь.

Состояние К. Салахова оценивается как тяжелое. Состояние остальных- удовлетворительное.

Пострадавшие доставлены в больницу.

По факту ведется следствие.