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    В результате аварии в Сальяне пострадали 5 человек - СПИСОК

    По факту ведется расследование

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ На пролегающем через село Гуючу Сальянского района отрезке магистральной дороги Алят-Астара произошла авария. 

    Как сообщает аранское бюро Report, столкнулись две легковые машины. В результате аварии пострадали 5 человек - жительница Сумгайыта Аманет Булуд гызы Алекперова 1974 г.р., житель Сумгайыта Заур Мохлет оглу Гусейнов 1978 г.р., житель Астары Садиг Искендер оглу Джаббаров 1987 г.р., Адиль Типиш оглу Исмиев 1953г.р. и Чингиз Танрыверди оглу Таиров 1976 г.р.

    Пострадавшие доставлены в Сальянскую центральную районную больницу. 

    По факту ведется расследование. 

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