В результате аварии в Губе один человек погиб, 4 ранены

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Губа. 25 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны имена погибшего и пострадавших в результате серьезного ДТП в Губинском районе.

Как сообщает северное бюро Report, авария произошла на 161-м километре трассы Баку-Губа-Россия, на территории села Игрик.

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля марки Mercedes скончался житель Губинского района 54-летний Шовкет Ахмед оглу Губадов.

Во время аварии также тяжело пострадали жители Гусарского района Вагиф Аббас оглу Батаров 1960 г.р., Ирада Джанага гызы Алмурадова 1947 г.р., житель Самухского района Вугар Намеддин оглу Исмайлов 1988 г.р. и житель города Баку Гусейн Мухтар оглу Гаджиев 1996 г.р. Пострадавшие были размещены в Губинской районной центральной больнице. Как сообщили местному бюро Report в больнице, состояние пострадавших остается тяжелым.

По факту начато расследование.