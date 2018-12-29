В России автобус Роснефти столкнулся с грузовиком, один азербайджанец погиб, двое ранены - ВИДЕО

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Шестеро погибли и 24 человека пострадали в аварии с автобусом на трассе в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа 29 декабря.

Как передает Report, об этом сообщили в официальном штабе правительства Югры.

По информации регионального МВД, авария произошла около 17:00 по бакинскому времени на 820-м километре федеральной автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск». 45-летний водитель «МАЗа» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В нем ехали вахтовики Нефтеюганского филиала «Роснефти» «РН-Бурение». В той же аварии оказалась «Газель», «Нива» и бензовоз.

В числе погибших в результате аварии оказался азербайджанец Расим Агаханов (1973). Среди раненых два азербайджанца - Руслан Искандеров (1989) и Наиль Мансуров (1988).