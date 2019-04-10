В ресторане в центре Баку произошел пожар

В вентиляционной системе ресторана "Təndir&Kabab" на улице Низами, 70 Сабаильского района Баку произошло возгорание.

Как сообщил с места происшествия сотрудник Report, в принадлежащем ресторану генераторе в вентиляционной системе на первом этаже здания произошло короткое замыкание, в результате чего пострадал кабель и произошло задымление.

В результате происшествия никто не пострадал. Подача электричества в здание, где расположен ресторан, была приостановлена.

На место происшествия привлечены пожарные машины МЧС. Пожар предотвращен.