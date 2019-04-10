 Наверх

В ресторане в центре Баку произошел пожар

В ресторане в центре Баку произошел пожар

В вентиляционной системе ресторана "Təndir&Kabab" на улице Низами, 70 Сабаильского района Баку произошло возгорание. 

Как сообщил с места происшествия сотрудник Report, в принадлежащем ресторану генераторе в вентиляционной системе на первом этаже здания произошло короткое замыкание, в результате чего пострадал кабель и произошло задымление.

В результате происшествия никто не пострадал. Подача электричества в здание, где расположен ресторан, была приостановлена. 

На место происшествия привлечены пожарные машины МЧС. Пожар предотвращен. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние

Последние новости



Orphus sistemi