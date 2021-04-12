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В ресторане Хады Раджабли проведена свадьба, есть задержанные

В ресторане Хады Раджабли проведена свадьба, есть задержанные В отношении 20 человек составлены протоколы
Происшествия
12 апреля 2021 г. 10:10
В ресторане Хады Раджабли проведена свадьба, есть задержанные
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В Лянкяране выявлены 3 объекта, в которых вопреки требованиям введенного в стране карантина проводились свадебные церемонии.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, соответствующими мероприятиями, проведенными сотрудниками Лянкяранского районного отдела полиции, было установлено, что в расположенных на территории района центрах отдыха "Riva Hill Resort", "Palıdlı Sahil", "Rahat Məkan" проводятся свадебные торжества с нарушением санитарно-гигиенического и карантинного режима.

Сотрудники полиции приняли соответствующие меры в соответствии с законодательством в отношении организаторов и участников церемоний, а также обслуживающего персонала.

В общей сложности в отношении 20 человек составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).

Ресторан "Palıdlı Sahil" известен как бизнес-объект, принадлежащий бывшему депутату Хады Раджабли.

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Версия на азербайджанском языке Hadı Rəcəblinin restoranında toy olub, saxlanılanlar var

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