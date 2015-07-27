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    ​В ресторане, где находился президент "Azercell", произошел пожар

    В последнее время связь между Azercell и СМИ ослабла

    "В последнее время связь между "Azercell" и СМИ ослабла"

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку прошла встреча между руководством "Azercell" и редакторами СМИ.

    Как сообщает Report, на встрече участвовали президент "Azercell Telecom" Вахид Мурсалиев, исполнительный директор Фонда господдержки развитию СМИ Вугар Сафарли, председатель Совета печати Афлатун Амашов, а также редактора ряда газет, информагентств и сайтов.

    На мероприятии заявили, что в последнее время связи между "Azercell" и СМИ ослабли.

    Было отмечено о начислении со стороны "Azercell" некоторым номерам дополнительного долга. Подобные случаи коснулись и СМИ.

    Так, принадлежащим Фонду господдержки развитию СМИ номерам "Azercell" начислил дополнительный долг в размере 250 манатов (в общем 500 манатов).

    Руководство "Azercell" обещало покончить с подобными негативами.

    После официальной части в ресторане "Нахчыван" организовали ужин для редакторов. Однако из-за происшедшего в результате короткого замыкания пожара ужин пришлось прервать.

    Находившиеся в ресторане гости, в том числе руководство "Azercell" и журналисты, были эвакуированы. Прибывшим на место происшествия пожарным МЧС удалось пресечь распространение огня на более обширную территорию.

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