В ресторане "Анадолу" в Баку произошел пожар

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В одном из бакинских ресторанов произошел пожар.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно данным, сгорели 2 погонных метра облицовки из стекловаты дымоотводной трубы на кухне ресторана "Анадолу" общей площадью 220 кв.м., расположенной на 1-м этаже пятиэтажного жилого дома в Сабаильском районе. Удалось предотвратить распространение пламени на ресторан.

Огонь был потушен пожарными в 03:19.