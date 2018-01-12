В Религиозном центре армян мира не разрешают хоронить умерших до погашения налоговых обязательств

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Мэр города Эчмиадзин требует с родственников умерших погашения налоговых обязательств последних перед мэрией.

Как сообщает Report со ссылкой на Жаманак, этого требует сын члена армянского парламента Манвела Григоряна, мэр города Эчмиадзин Карен Григорян.

"Мэр города требует с родственников умерших погашения налоговых обязательств последних перед мэрией, таких, как земельный налог и налог на имущество. Когда в городе кто-то умирает и родные усопшего идут в соответствующее управление при мэрии, чтобы получить место на кладбище, с них требуют погашения налоговых обязательств усопшего. На вопрос родственников "Но ведь человек умер, как он может заплатить?" отвечают: "Умер, но не похоронен. Вот выплатит все налоги, тогда и похоронят". Мэру принадлежит городской морг, похоронное бюро со всеми его услугами - от продажи гроба до предоставления траурных залов".

Отметим, что Религиозный центр армян мира расположен в Эчмиадзине.