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    Сын бывшего футболиста команды "Карабах" утонул в реке

    Водолазы-спасатели МЧС продолжают поиски утонувших

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Установлена личность одного из двух мужчин, утонувших в части реки Араз, протекающей через территорию имишлинского села Мазрали.

    Как сообщает Report, один из утонувших - сын бывшего игрока футбольного клуба "Карабах" Гюльаги Ахмед оглу Мамедова Анар Мамедов.

    Трагедия произошла вчера. А.Мамедов вместе с шурином пошел на рыбалку. Спустя несколько часов их автомобиль был обнаружен родственниками.

    Водолазы-спасатели МЧС продолжают на территории поиски мужчин.

    Отметим, что Г.Мамедов долгое время выступал в клубе "Карабах", а в 1993 году работал в команде в качестве администратора. 

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