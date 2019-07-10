В регионе Азербайджана ветер и ливень оборвали электроснабжение - ФОТО

В Исмайыллинском районе Азербайджана сильный ветер и ливень привели к ряду последствий.

Как передаёт верхнеширванское бюро Report, в результате действия стихии был нанесён урон домам, деревьям и линиям электропередач.

Сильный ветер повредил крыши нескольких домов и социальных объектов. В результате сильного ветра было также прервано электроснабжение в районном центре, были также повреждены газо- и водопроводы, фруктовые сады и посевные площади. В данный момент неблагоприятные погодные условия в районе продолжаются.