 Наверх

В регионе Азербайджана ветер и ливень оборвали электроснабжение - ФОТО

В регионе Азербайджана ветер и ливень оборвали электроснабжение

В Исмайыллинском районе Азербайджана сильный ветер и ливень привели к ряду последствий.

Как передаёт верхнеширванское бюро Report, в результате действия стихии был нанесён урон домам, деревьям и линиям электропередач.

Сильный ветер повредил крыши нескольких домов и социальных объектов. В результате сильного ветра было также прервано электроснабжение в районном центре, были также повреждены газо- и водопроводы, фруктовые сады и посевные площади. В данный момент неблагоприятные погодные условия в районе продолжаются.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!