В регионе Азербайджана супруги попали в аварию

В результате дорожной аварии в Гаджигабульском районе Азербайджана пострадали два человека.

Как передаёт Report, Аскеров Рафеддин Гюльверди оглу (1972 года рождения) потерял управление автомобилем и совершил аварию.

В результате, Р.Аскеров получил закрытую черепно-мозговую травму, его супруга - Аскерова Рухийя Айдын гызы (1977 года рождения) - перелом правой голени. Пострадавшие были доставлены в Городскую клиническую больницу №1. Р.Аскеров ввиду тяжести состояния был помещён в отделение реанимации.

Рамин Шахбазов