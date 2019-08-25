В регионе Азербайджана сгорело убранное пшеничное поле - ФОТО - ВИДЕО

В Кюрдамирском районе Азербайджана сгорело убранное пшеничное поле.

Как передаёт верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошёл на муниципальной территории в селе Хыныслы.

Сгорело поле общей площадью 4 га. На место события были привлечены техника и живая сила Кюрдамирской районной части Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, в результате чего было предотвращено распространение пожара на другие территории.

По факту ведётся расследование.