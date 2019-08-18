В регионе Азербайджана пьяный муж поджёг дом, погиб 2-летний ребёнок - ОБНОВЛЕНО

В селе Сарытепе Шамкирского района Азербайджана пьяный муж на почве семейного конфликта поджёг дом, в котором проживала его тёща.

Как передаёт западное бюро Report, во время поджога в доме находилась его 24-летняя супруга Масимова Матанат Ильгар гызы, 2-летний сын Мамедов Ниджат Эльмар оглу и 54-летняя тёща Салтанат Аллахверди гызы.

Двухлетний ребёнок от полученных ожогов скончался. Тёща и супруга в тяжёлом состоянии были доставлены в Шамкирскую районную центральную больницу. После оказания первичной медицинской помощи, было решено перевезти пострадавших в Баку.

Женщины были доставлены на машине скорой помощи, оснащённой специальным оборудованием для тяжелораненых, в Городскую клиническую больницу №5. Сообщается, что у тёщи обгорели 50% поверхности тела, у супруги - 70%.

В клиническую больницу были приглашены специалисты для оказания пострадавшим соответствующей помощи. Министерство здравоохранения взяло лечение женщин под контроль.

*** 10:27

В Шамкирском районе Азербайджана произошёл пожар.

Как передаёт западное бюро Report, инцидент произошёл в частном доме в селе Сарытепе.

В результате пожара погиб 2-летний Мамедов Ниджат Эльмар оглу. Его мать Масимова Матанат Ильгар гызы (1995 г. рождения) и бабушка Салтанат Аллахверди гызы (1964 г. рождения) получили ожоги. Пострадавшие были доставлены в Шамкирскую районную центральную больницу. Ввиду тяжести их состояния, обе женщины будут отправлены в одну из больниц в городе Баку.

По факту ведётся расследование, в Шамкирской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.