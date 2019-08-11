В регионе Азербайджана произошла смертельная авария - ФОТО

В Гахском районе Азербайджана произошла смертельная авария.
Как передаёт северо-западное бюро Report, инцидент произошёл вечером на 30-м км автомобильной дороги Шеки-Гах.
В результате столкновения двух автомобилей погибли 3, пострадали 5 человек.
В Гахском районе Азербайджана произошла смертельная авария.
Как передаёт северо-западное бюро Report, инцидент произошёл вечером на 30-м км автомобильной дороги Шеки-Гах.
В результате столкновения двух автомобилей погибли 3, пострадали 5 человек.
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