 Наверх

В регионе Азербайджана произошла смертельная авария - ФОТО

В регионе Азербайджана произошла смертельная авария

В Гахском районе Азербайджана произошла смертельная авария.

Как передаёт северо-западное бюро Report, инцидент произошёл вечером на 30-м км автомобильной дороги Шеки-Гах.

В результате столкновения двух автомобилей погибли 3, пострадали 5 человек.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!