В регионе Азербайджана произошла смертельная авария - ФОТО

В регионе Азербайджана произошла смертельная авария

11 августа, 2019 00:10

https://report.az/storage/news/9b4adccfe9af9d214e6706471a59c6ed/9cbe4bd4-5ef7-477f-8ab6-113ef072afb6_292.jpg В Гахском районе Азербайджана произошла смертельная авария. Как передаёт северо-западное бюро Report, инцидент произошёл вечером на 30-м км автомобильной дороги Шеки-Гах. В результате столкновения двух автомобилей погибли 3, пострадали 5 человек.

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