В регионе Азербайджана найдены трупы обоих утонувших граждан - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

В Гёйгёльском районе Азербайджана найдены трупы обоих утонувших в реке Гянджачай граждан.

Как передаёт западное бюро Report, в результате поисков был найден труп и Рюзгяра Рзаева (2007-го года рождения). Оба тела были отправлены на экспертизу.

Отметим, что утонувшие в реке подростки 15-летний Сафаров Акиф Арзу оглу и 12-летний Рзаев Рюзгяр Фамиль оглу являются жителями города Гянджа и пришли к реке, чтобы искупаться, однако утонули во время купания в оросительном канале.

По факту прокуратурой Гёйгёльского района ведётся расследование.

*** 15:00

В Гёйгёльском районе Азербайджана найден труп одного из двоих утонувших граждан.

Как передаёт западное бюро Report, инцидент произошёл на участке реки Гянджачай, проходящем по территории города Гёйгёль.

Жители Гёйгёльского района 15-летний Акиф Сафаров и 12-летний Рюзгяр Рзаев утонули в оросительном канале. Во время поиска был найден труп А.Сафарова. Поиски трупа Р.Рзаева продолжаются.

По факту прокуратурой Гёйгёльского района ведётся расследование.