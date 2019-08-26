В регионе Азербайджана "КАМАЗ" врезался в "Газель", есть пострадавший - ФОТО

В Кюрдамирском районе Азербайджана произошла дорожная авария.
Как передаёт верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошёл на участке дороги Баку-Газах, проходящем по территории села Гарабуджаг.
Грузовая машина марки "КАМАЗ" врезалась сзади в автомобиль марки "Газель" (государственный регистрационный знак - "30-BH-091"), за рулём которого находился житель Имишлинского района 65-летний Бабашов Баяндур Матлаб оглу. В результате Б.Бабашов получил различные телесные повреждения.
Пострадавший был доставлен в отделение травматологии Кюрдамирской районной центральной больницы.
По факту ведётся расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости