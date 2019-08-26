В регионе Азербайджана "КАМАЗ" врезался в "Газель", есть пострадавший - ФОТО

В регионе Азербайджана "КАМАЗ" врезался в "Газель", есть пострадавший

26 августа, 2019 02:07

https://report.az/storage/news/f110d4a793d8dabc0702330dc4d0408d/22d1b608-a3f9-4c28-bf60-84e529f9067a_292.jpg В Кюрдамирском районе Азербайджана произошла дорожная авария. Как передаёт верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошёл на участке дороги Баку-Газах, проходящем по территории села Гарабуджаг. Грузовая машина марки "КАМАЗ" врезалась сзади в автомобиль марки "Газель" (государственный регистрационный знак - "30-BH-091"), за рулём которого находился житель Имишлинского района 65-летний Бабашов Баяндур Матлаб оглу. В результате Б.Бабашов получил различные телесные повреждения. Пострадавший был доставлен в отделение травматологии Кюрдамирской районной центральной больницы. По факту ведётся расследование.

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