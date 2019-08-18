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В регионе Азербайджана 24-летний житель покончил с собой

В регионе Азербайджана 24-летний житель покончил с собой

В Нефтчалинском районе Азербайджана 24-летний житель покончил с собой.

Как передаёт аранское бюро Report, инцидент произошёл вечером в селе Бала Сурра.

По предварительной информации, Алекберов Сабир Али оглу (1995 г. рождения), вернувшись домой со свадебной церемонии, повесился в недавно построенной во дворе бане. Его труп был обнаружен утром.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов. Причина самоубийства пока не установлена.

По факту ведётся расследование.

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