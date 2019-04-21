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В регионе Азербайджана женщина выпила уксусную кислоту и скончалась в больнице

В регионе Азербайджана женщина выпила уксусную кислоту

В селе Ургя Лянкяранского района Азербайджана совершён суицид.

Как передаёт южное бюро Report, Заманлы Халида Зейнал гызы 1978 года рождения была доставлена в Лянкяранскую районную центральную больницу с диагнозом отравления уксусной кислотой.

Ей была оказана необходимая медицинская помощь, после чего, ввиду тяжести состояния, пострадавшую поместили в отделение реанимации.

Несмотря на усилия врачей, жизнь женщины спасти не удалось.

По словам её близких, Х.Заманлы выпила уксусную кислоту на почве семейного конфликта.

По факту ведётся расследование.

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