В регионе Азербайджана женщина выпила уксусную кислоту и скончалась в больнице

В селе Ургя Лянкяранского района Азербайджана совершён суицид.

Как передаёт южное бюро Report, Заманлы Халида Зейнал гызы 1978 года рождения была доставлена в Лянкяранскую районную центральную больницу с диагнозом отравления уксусной кислотой.

Ей была оказана необходимая медицинская помощь, после чего, ввиду тяжести состояния, пострадавшую поместили в отделение реанимации.

Несмотря на усилия врачей, жизнь женщины спасти не удалось.

По словам её близких, Х.Заманлы выпила уксусную кислоту на почве семейного конфликта.

По факту ведётся расследование.