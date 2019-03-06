В регионе Азербайджана сгорел дом

Гёйчай. 6 марта. REPORT.AZ/ В Гёйчайском районе Азербайджана произошёл пожар.

Как передаёт ширванское бюро Report, инцидент был зарегистрирован в 06:30 в селе Череке.

Дом, принадлежащий жителю села Керимову Адилю Орудж оглу, моментально возгорелся. На место происшествия прибыла техника и личный состав Гёйчайской противопожарной части Министерства по чрезвычайным ситуациям. В данный момент продолжаются работы по тушению пожара и предотвращению его распространения на близлежащие строения.

По факту ведётся расследование.