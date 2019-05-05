В регионе Азербайджана произошла авария со смертельным исходом

В Билясуварском районе Азербайджана произошла дорожная авария, в результате которой погибли 2 человека.

Как передаёт аранское бюро Report, ДТП произошло на 90-м километре новой автомагистрали Алят-Астара, на территории Билясуварского района.

Легковой автомобиль марки Hyundai вышел из-под управления и съехал с дороги. В результате аварии погибли 2 человека. Оба трупа были доставлены в Сальянский морг. В данный момент уточняются личности погибших.

По факту ведётся расследование.