В регионе Азербайджана предотвращено распространение пожара на жилой дом

В Абшеронском районе Азербайджана предотвращено распространение пожара на жилой дом.

Как передаёт сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент произошёл на улице Хатаи в посёлке Джейранбатан.

На указанной территории загорелась сухая трава вокруг жилых домов. Пламя стало постепенно распространяться в направлении жилых домов. Увидевшие это жители немедленно обратились в Государственную службу противопожарной защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Прибывшие на место сотрудники противопожарной службы предотвратили распространение пожара на жилой дом. Причины пожара пока ещё неизвестны.