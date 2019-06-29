В регионе Азербайджана пожар едва не охватил заправку - ФОТО

В Бардинском районе Азербайджана пожар на пшеничном поле создал опасную ситуацию возле заправочной станции.
Как передаёт карабахское бюро Report, инцидент произошёл в селе Гюльоглулар.
Пожар начался на убранном пшеничном поле возле заправочной станции, в результате чего возникла угроза распространения огня на заправку.
На место происшествия прибыли сотрудники службы противопожарной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям. Благодаря вмешательству пожарников пожар удалось потушить. Причины пожара устанавливаются.
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