В регионе Азербайджана пожар едва не охватил заправку - ФОТО

В регионе Азербайджана пожар едва не охватил заправку

29 июня, 2019 21:11

В Бардинском районе Азербайджана пожар на пшеничном поле создал опасную ситуацию возле заправочной станции. Как передаёт карабахское бюро Report, инцидент произошёл в селе Гюльоглулар. Пожар начался на убранном пшеничном поле возле заправочной станции, в результате чего возникла угроза распространения огня на заправку. На место происшествия прибыли сотрудники службы противопожарной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям. Благодаря вмешательству пожарников пожар удалось потушить. Причины пожара устанавливаются.

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