В регионе Азербайджана грузовик сгорел вместе с домом - ФОТО

В Гёйчайском районе Азербайджана грузовой автомобиль сгорел вместе с домом.

Как передаёт верхнеширванское бюро Report, инцидент произошёл в селе Шахадат.

Житель села Алиев Вагиф (1975-го года рождения) на грузовом автомобиле марки "ГАЗ-53", загруженном сеном, заезжал на свою придворовую территорию, когда автомобиль задел кабель электропередач, в результате чего произошло возгорание. Пламя охватило сам грузовик и 1 тонну сена на нём.

Через некоторое время пожар перешёл на дом владельца грузовика. Часть дома сгорела. Пожар был потушен сотрудниками и техникой Гёйчаской государственной противопожарной части.

По факту ведётся расследование.