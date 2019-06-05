В регионе Азербайджана грузовик сгорел вместе с домом - ФОТО

В Гёйчайском районе Азербайджана грузовой автомобиль сгорел вместе с домом.
Как передаёт верхнеширванское бюро Report, инцидент произошёл в селе Шахадат.
Житель села Алиев Вагиф (1975-го года рождения) на грузовом автомобиле марки "ГАЗ-53", загруженном сеном, заезжал на свою придворовую территорию, когда автомобиль задел кабель электропередач, в результате чего произошло возгорание. Пламя охватило сам грузовик и 1 тонну сена на нём.
Через некоторое время пожар перешёл на дом владельца грузовика. Часть дома сгорела. Пожар был потушен сотрудниками и техникой Гёйчаской государственной противопожарной части.
По факту ведётся расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости