В регионе Азербайджана автомобиль сбил пешехода

В Евлахском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пешеход получил травмы.

Как передаёт западный центр Report, инцидент произошёл на дороге в село Гушчу.

Автомобиль марки Ford сбил Азада Нагиева (1968-го года рождения), когда тот переходил на противоположную сторону дороги. В результате аварии пешеход получил различные травмы тела, с которыми был доставлен в Мингячевирскую городскую больницу.

Его состояние оценивается как средне-тяжёлое.

По факту ведётся расследование.