В разных частях Мингячевира обнаружены отец и сын с ножевыми ранениями

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В вечерние часы в Мингячевире в больницу были доставлены с ножевыми ранениями отец и сын. Как сообщает Report, пострадавшие были обнаружены в разных частях жилого массива «Энергетик».

Так Эльчина Гамбарова нашли раненым на конечной остановке маршрутного автобуса №7, а его сын Эльмир Гамбаров 1993 г.р. был найден на территории производства №3. По предварительным данным преступление было совершено одним и тем же лицом или группой лиц. Причины конфликта пока неизвестны. Ведется расследование.