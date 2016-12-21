В рамках спасательных операций проведены наблюдения вдоль прибрежной линии на острове Зиря (Булла)

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики "О некоторых мероприятиях в связи с происшествием на нефтесборном пункте Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана" от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах.

Как сообщили Report из поисково-спасательного штаба, с учетом погодных условий, скорости и направления ветра и подводного и надводного течения, принято решение о расширении зоны поисков. Поисково-спасательные операции охватывают территорию длиной 125 км и шириной 108 км.

В рамках поисково-спасательных операций спасатели кинологической службы МЧС провели наблюдение вдоль прибрежной линии на острове Зиря (Булла). Помимо этого, к поисковой операции привлечены водолазы Управления водолазной и аварийно-спасательной службы SOCAR.

К интенсивным поисково-спасательным операциям привлечены 44 корабля и плавающих средств, 6 вертолетов, а также более 700 человек.

Штаб ведет постоянный обмен информацией со всеми кораблями, в том числе, плавающими под иностранными флагами, а также Национальными центрами управления движением кораблей прикаспийских стран. В то же время, сотрудники МЧС и ГПС ведут поиски на прибрежных территориях.