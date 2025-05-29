В районах Азербайджана возбуждены уголовные дела в связи с незаконной вырубкой деревьев

В четырех районах Азербайджана проведено расследование фактов незаконной вырубки деревьев.

В четырех районах Азербайджана проведено расследование фактов незаконной вырубки деревьев.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Были установлены обоснованные подозрения о том, что в результате незаконной вырубки и уничтожения 1 524 деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд в селах Зяргава и Утуг Губинского района, в селе Гулубейли Имишлинского района, в селе Гараязы Гёйчайского района и в селе Моллалар Лачынского района природе был нанесен ущерб в размере более 136 тыс. манатов.

По фактам возбуждены уголовные дела возбуждены по статьям 259.1 и 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев, кустарников или других зеленых насаждений с причинением крупного ущерба) УК АР и направлены в органы внутренних дел и прокуратуры для предварительного следствия.