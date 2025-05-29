О нас

В районах Азербайджана возбуждены уголовные дела в связи с незаконной вырубкой деревьев

В районах Азербайджана возбуждены уголовные дела в связи с незаконной вырубкой деревьев В четырех районах Азербайджана проведено расследование фактов незаконной вырубки деревьев.
Происшествия
29 мая 2025 г. 17:08
В районах Азербайджана возбуждены уголовные дела в связи с незаконной вырубкой деревьев

В четырех районах Азербайджана проведено расследование фактов незаконной вырубки деревьев.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Были установлены обоснованные подозрения о том, что в результате незаконной вырубки и уничтожения 1 524 деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд в селах Зяргава и Утуг Губинского района, в селе Гулубейли Имишлинского района, в селе Гараязы Гёйчайского района и в селе Моллалар Лачынского района природе был нанесен ущерб в размере более 136 тыс. манатов.

По фактам возбуждены уголовные дела возбуждены по статьям 259.1 и 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев, кустарников или других зеленых насаждений с причинением крупного ущерба) УК АР и направлены в органы внутренних дел и прокуратуры для предварительного следствия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bir neçə rayonda qanunsuz ağackəsmə ilə bağlı cinayət işləri başlanılıb

Самое важное

В Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
ФотоВ Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
28 мая 2025 г. 23:31
Состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
ФотоСостоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
28 мая 2025 г. 11:34
Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
25 мая 2025 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi