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В Азербайджане глава муниципалитета оштрафован за сжигание отходов

В Азербайджане глава муниципалитета оштрафован за сжигание отходов Сотрудники Государственной службы экологической безопасности в ходе очередных контрольных мероприятий выявили факт складирования и сжигания отходов в окрестностях автозаправочной станции LukOil в селе Нариманкенд Сабирабадского района, вблизи жилых домов
Происшествия
24 июля 2023 г. 14:56
В Азербайджане глава муниципалитета оштрафован за сжигание отходов

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности в ходе очередных контрольных мероприятий выявили факт складирования и сжигания отходов в окрестностях автозаправочной станции LukOil в селе Нариманкенд Сабирабадского района, вблизи жилых домов в селе Агашириноба Хачмазского района, в окрестностях магазинов в селе Голгат Агдашского района, селе Муганлы Агджебединского района, селе Самедабад Биласуварского района и селе Йолюстю Сальянского района.

Как сообщил Report представитель службы Халиг Мирзаев, по фактам составлены акты и протоколы.

Руководитель АЗС LukOil Ниязи Гюльалыев и председатель муниципалитета Палчыгоба Хачмазского района Мусеиб Асланов оштрафованы в качестве должностных лиц, а представители магазинов - в качестве физических лиц.

По словам Х.Мирзаева территории очищены от отходов. Владельцам объектов и председателю муниципалитета Палчыгоба даны принудительные поручения по предотвращению аналогичных случаев в будущем.

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