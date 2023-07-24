В Азербайджане глава муниципалитета оштрафован за сжигание отходов

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности в ходе очередных контрольных мероприятий выявили факт складирования и сжигания отходов в окрестностях автозаправочной станции LukOil в селе Нариманкенд Сабирабадского района, вблизи жилых домов

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности в ходе очередных контрольных мероприятий выявили факт складирования и сжигания отходов в окрестностях автозаправочной станции LukOil в селе Нариманкенд Сабирабадского района, вблизи жилых домов в селе Агашириноба Хачмазского района, в окрестностях магазинов в селе Голгат Агдашского района, селе Муганлы Агджебединского района, селе Самедабад Биласуварского района и селе Йолюстю Сальянского района.

Как сообщил Report представитель службы Халиг Мирзаев, по фактам составлены акты и протоколы.

Руководитель АЗС LukOil Ниязи Гюльалыев и председатель муниципалитета Палчыгоба Хачмазского района Мусеиб Асланов оштрафованы в качестве должностных лиц, а представители магазинов - в качестве физических лиц.

По словам Х.Мирзаева территории очищены от отходов. Владельцам объектов и председателю муниципалитета Палчыгоба даны принудительные поручения по предотвращению аналогичных случаев в будущем.