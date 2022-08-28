В пятиэтажном здании в Баку произошел пожар

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме, расположенном по улице Х.Аббасова, города Баку, Наримановский район.

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме, расположенном по улице Х.Аббасова, города Баку, Наримановский район.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).

На место происшествия в незамедлительном порядке были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны.

Во время оценки оперативной ситуации было установлено, что возгорание произошло на балконе трехкомнатной квартиры на пятом этаже, принадлежащей Хатире Рустамовой.

Благодаря оперативной работе сотрудников госслужбы, огонь был потушен за короткое время.

В результате пожара сгорело ламбириновое покрытие и предметы на площади в 3 кв.м, из-за высокой температуры частично расплавились дверь балкона, а также установленное здесь комби. Остальная часть квартиры была защищена от огня.