В пятиэтажном здании в Баку произошел пожар, есть пострадавшие

В столице возник пожар в жилом доме.

Два человека были отравлены во время пожара в Баку.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Насиминском районе сгорели горючие конструкции одного из балконов площади 6 кв.м, а в одной комнате прогорел потолок. Также на третьем и четвертом этажах дома сгорели оконные рамы комнат двух квартир общей площадью 50 кв.м.

Во время пожара два человека доставлены в больницу с диагнозом отравление дымом, а 15 жителей были эвакуированы в безопасную зону.

Остальные квартиры защищены от огня.

Пожар потушен.

18:57

В столице возник пожар в жилом доме.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, инцидент произошел в Насиминском районе.

На горячую линию 112 министерства поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Джавадхана. Сразу после получения информации к месту инцидента были вызваны соответствующие силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС для проведения тушения пожара и других неотложных мероприятий.

Дополнительная информация будет предоставлена.