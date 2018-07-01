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    В Пуэрто-Рико вертолет упал на пляж

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Вертолет упал в субботу на пляж в северо-восточной части ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико, погиб один человек, трое пострадали. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

    Катастрофа произошла недалеко от города Рио-Гранде, к западу от Сан-Хуана, который является административным центром Пуэрто-Рико. Упал частный вертолет JetRanger, находившиеся на земле люди не пострадали.

    Причина произошедшего пока неизвестна. Федеральное авиационное управление США начало расследование.

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