В прошлом месяце задержаны 34 нарушителя госграницы Азербайджана

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В марте этого года в 28 случаях нарушения госграницы Азербайджана были задержаны 34 нарушителя. Как сообщили Report в пресс-службе Государственной погранслужбы, 24 задержанных - граждане Азербайджана, 5 - Узбекистана, 2 - Турции и по одному гражданину из Исламской Республики Иран, Грузии и Литвы.

В 9 случаях нарушения правил погранрежима на зеленой границе были задержаны 18 человек, а в Каспийском море в 7 случаях задержано 11 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры. В результате мероприятий по борьбе с преступностью задержаны и переданы соответствующим органам 267 человек, объявленных в розыск правоохранительными органами Азербайджане.

В результате проведенных мероприятий по борьбе против незаконного оборота наркотиков в 23-х случаях пресечена попытка перевести через госграницу 10 кг 332,7 г наркотиков.

В рамках мероприятий по борьбе с контрабандистской деятельностью в 68 случаях задержан контрабандный товар на сумму 712 тыс. манатов, в том числе 1 пневматический пистолет, 24 единицы 12 мм гильз, 15 кг пороха, 3 кастета, 1 нож, 1 баллон со слезоточивым газом, 337 ювелирных изделий, 8486 пачек сигарет, 91 мобильных телефонов, 28 ед. автозапчастей 19-ти наименований, 3500 метров рыболовной сети, 3,5 кг красной икры, 1 кг перманганата калия, продовольствие и промтовары.