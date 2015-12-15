​В прошлом месяце задержано находящихся в розыске 388 человек при попытке покинуть пределы Азербайджана

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В ноябре этого года задержано 40 человек по 35 случаям нарушений государственной границы Азербайджана. Как сообщили Report в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики (ГПС), среди задержанных 23 гражданина Азербайджана, 3 гражданина Ганы, по 2 гражданина Ирана, Нигерии, Таджикистана, Бангладеша, Пакистана, Либерии, по одному гражданину Казахстана и Ирака.

За нарушение правил пограничного режима на зеленой границе по 6 случаям задержано 17 человек, в Каспийском море - по 29 случаям 50 человек, в отношении которых предприняты соответствующие меры.

В результате мер по борьбе с преступностью правоохранительными органами Азербайджана выявлено и передано соответствующим структурам 388 человек, находящихся в розыске.

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в 9 случаях было предотвращено перемещение через границу 2 кг 448 г наркотических средств.

В результате мер по борьбе с контрабандной деятельностью в 52 случаях была задержана контрабанда общей стоимостью примерно 383 тыс. манатов.