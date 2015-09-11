В прошлом месяце задержано 28 нарушителей государственной границы Азербайджана

Баку 11 сентября. REPORT.AZ/ Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана в августе задержала 28 человек по 23 случаям нарушения государственной границы. Из них 19 граждан Азербайджана, 2 - Ирана, 2- Узбекистана, 2 - Малайзии и по 1 - России, Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщили Report в пресс-службе ГПС.

По информации, за нарушение правил пограничного режима на зеленой полосе границы в 6 случаях были задержаны 10 человек, в Каспийском море - в 20 случаях 28 человек.

В рамках мероприятий по борьбе с преступностью правоохранительными органами Азербайджана задержаны и переданы в соответствующие структуры находящиеся в розыске 428 человек.