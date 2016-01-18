Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В прошлом месяце за нарушение государственной границы Азербайджана задержано 48 человек по 31 случаю.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

Согласно информации, из них 21 человек - азербайджанцы, 13 - граждане Бангладеша, 5 - Узбекистана, 4 - Ирана, по одному - граждане России, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Молдовы.

За нарушение пограничного режима в Каспийском море по 5 случаям задержаны 5 человек, в их отношении предприняты соответствующие меры.

В результате мер по борьбе с преступностью были задержаны и переданы в соответствующие органы 399 человек, находящиеся в розыске правоохранительными органами Азербайджана.

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств предотвращена попытка перевоза через государственную границу 13 кг 123 г наркотических средств.

В результате мер, проводимых в рамках борьбы против контрабандной деятельности, по 71 случаю обнаружена контрабанда на общую сумму 932 тыс. манатов, в том числе 1 винтовка, 26 патронов 12 калибра, 2 кастета, 20 020 долларов США, 14 мобильных телефонов, 1 бинокль, 10 444 пачек сигарет, 11 121 пиротехники, различные лекарственные препараты, продукты и промтовары.