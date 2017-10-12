В прошлом месяце в Нахчыване выявлено 40 иностранцев, нарушивших требования законодательства

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Государственной миграционной службой Нахчыванской Автономной Республики в прошлом месяце было выявлено 40 иностранцев, не соблюдающих правила пребывания и проживания в автономной республике и нарушивших требования действующего законодательства.

Как сообщает Report, 35 из них было предписано покинуть территорию Азербайджана в течении 48 часов, в отношении 5 человек принято решение о выдворении за пределы страны в административном порядке.

В целом, в течение месяца в Государственную миграционную службу со стороны иностранцев и лиц без гражданства, а также граждан Азербайджана поступило 838 обращений. 96 из них связано с выдачей иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное и постоянное проживание, разрешений на работу для осуществления трудовой деятельности, а также с определением гражданской принадлежности. В течение сентября зарегистрировано и обеспечено исполнение 742 обращений в связи с регистрацией по месту нахождения.