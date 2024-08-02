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В прошлом месяце в КМЦ обратились 74 человека с отравлением, 5 из них умерли

В прошлом месяце в КМЦ обратились 74 человека с отравлением, 5 из них умерли В июле 2024 года в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра поступили 74 человека с отравлением.
Происшествия
2 августа 2024 г. 09:35
В прошлом месяце в КМЦ обратились 74 человека с отравлением, 5 из них умерли

В июле 2024 года в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра поступили 74 человека с отравлением.

Как сообщает Report, из них 32 были отравлены лекарствами, 22 - уксусной кислотой, двое - химическими веществами, двое - фосфорорганическими соединениями и один - пищевыми продуктами.

Также 7 человек поступили в отделение с аллергическими реакциями, двое - с анафилаксией, 6 человек были ужалены змеями.

"Несмотря на усилия врачей, пятеро (4 мужчин, 1 женщина) скончались от отравления уксусной кислотой", - говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay KTM-ə zəhərlənmə ilə bağlı 74 nəfər müraciət edib, onlardan 5-i ölüb

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