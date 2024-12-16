В прошлом месяце в Баку задержаны 92 нелегала

В ноябре этого года в результате оперативно-розыскных мероприятий в Баку были задержаны 92 нелегала.

В ноябре этого года в результате оперативно-розыскных мероприятий в Баку были задержаны 92 нелегальных мигранта.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, задержанные проживали на территории Азербайджана без соответствующих документов, дающих право на пребывание или проживание, нарушали правила регистрации по месту пребывания или жительства, либо уклонялись от выезда после истечения разрешенного срока. В отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях.

В целом за 11 месяцев текущего года в столице за аналогичные нарушения протоколы были составлены в отношении 531 мигранта.