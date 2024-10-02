В сентябре в Агдере обнаружены останки около 15 человек, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны

10:18

В ходе работ, проведенных в сентябре текущего года на территории села Сырхавенд Агдеринского района, по координатам, известным Государственной комиссии и Международному Комитету Красного Креста (МККК), обнаружены останки около 15 человек, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести Али Нагиев на международной конференции "Решение проблемы пропавших без вести: право семей на правду", проходящей в Баку.

По его словам, на этих территориях продолжаются работы по раскопкам и эксгумации тел: "Согласно анализу и первичным наблюдениям, имеется большая вероятность того, что на этих территориях будут обнаружены несколько массовых захоронений”.