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В сентябре в Агдере обнаружены останки около 15 человек, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны

В сентябре в Агдере обнаружены останки около 15 человек, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны 10:18
Происшествия
2 октября 2024 г. 10:42
В сентябре в Агдере обнаружены останки около 15 человек, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны

В ходе работ, проведенных в сентябре текущего года на территории села Сырхавенд Агдеринского района, по координатам, известным Государственной комиссии и Международному Комитету Красного Креста (МККК), обнаружены останки около 15 человек, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести Али Нагиев на международной конференции "Решение проблемы пропавших без вести: право семей на правду", проходящей в Баку.

По его словам, на этих территориях продолжаются работы по раскопкам и эксгумации тел: "Согласно анализу и первичным наблюдениям, имеется большая вероятность того, что на этих территориях будут обнаружены несколько массовых захоронений”.

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Версия на английском языке Remains of nearly 15 people missing since First Karabakh War discovered in Aghdara last month
Версия на азербайджанском языке Ötən ay Ağdərədə Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş 15-ə yaxın şəxsə aid sümük qalıqları aşkarlanıb

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