​В прошлом месяце было принято решение о принудительной депортации с территории Азербайджана 1 951 иностранца

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ В июне этого года установлены факты нарушения 2 108 иностранцами требований административного законодательства путем несоблюдения правил пребывания, временного или постоянного жительства в Азербайджане.

Как сообщили Report в Государственной миграционной службе, 20-ти из них были выданы новые документы в связи с утерей документов, предоставляющих им право на временное или постоянное жительство на территории страны.

Кроме того, в отношении 137 человек применили штрафы и легализировали их проживание на территории страны. Также было принято решение о депортации в течение 48 часов с территории Азербайджана 1 653 иностранцев и вывозе в административном порядке за пределы страны 298 иностранцев.

В целом, в прошлом месяце в Государственную миграционную службу поступило 8 382 обращения, связанных с продлением срока временного пребывания в стране иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, выдачей разрешения на временное или постоянное жительство, предоставлением гражданства, определением статуса беженца, предоставлением разрешения для трудовой деятельности и пр.

В течение прошлого месяца зарегистрированы обращения 69 947 иностранцев относительно регистрации по месту жительства.

Кроме того, в целях выявления и пресечения случаев привлечения к оплачиваемому труду иностранцев и не имеющих гражданства лиц без наличия соответствующего разрешения или же путем нарушения работодателем требований законодательства страны, сотрудниками соответствующих структур службы были проведены мониторинги в 20-ти действующих на территории страны предпринимательских субъектах.

В результате проведенной работы в 19-ти предпринимательских субъектах были обнаружены случаи нарушения правил получения разрешения на оплачиваемую трудовую деятельность на территории страны иностранцев и лиц, не имеющих гражданства.