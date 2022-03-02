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В прошлом месяце на границе задержаны 204 разыскиваемых лица

В прошлом месяце на границе задержаны 204 разыскиваемых лица В прошлом месяце за нарушение государственной границы задержаны 20 человек.
Происшествия
2 марта 2022 г. 11:24
В прошлом месяце на границе задержаны 204 разыскиваемых лица

В прошлом месяце за нарушение государственной границы задержаны 20 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Из них 11 граждане Азербайджана, 5 – Турции, 2 – Таджикистана, 1 - Ирана, 1 – Пакистана.

Отмечается, что в рамках мер по борьбе с незаконной миграцией в 14 случаях были задержаны 18 человек, пытавшихся пересечь границу с поддельными шенгенскими визами или печатями с датой. В 53 случаях 105 человек были задержаны за нарушение пограничного режима, в отношении них приняты соответствующие меры.

В результате мер по борьбе с преступностью были обнаружены 204 лица, разыскиваемых правоохранительными органами Азербайджана и переданы соответствующим органам, предотвращен выезд из страны 285 лиц с запретом покидать страну и въезд в страну 16 лиц с запретом на въезд в страну.

В рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств из оборота изъяты 55 кг 980 г наркотических средств и 1000 психотропных таблеток.

В рамках мер по борьбе с контрабандной деятельностью задержана контрабанда на сумму в размере около 1 млн 881 тыс. 257 манатов, среди которой сигареты, лекарственные препараты, телефонные аксессуары и др.

Продолжаются мероприятия по организации надежной охраны наших государственных границ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÖtən ay axtarışda olan 204 nəfər sərhəddə saxlanılıb

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