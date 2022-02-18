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В прошлом году в Верховный суд поступило 11 314 дел

В прошлом году в Верховный суд поступило 11 314 дел Обнародовано количество дел, рассмотренных в Верховном суде в прошлом году.
Происшествия
18 февраля 2022 г. 18:19
В прошлом году в Верховный суд поступило 11 314 дел

Обнародовано количество дел, рассмотренных в Верховном суде в прошлом году.

Как сообщили Report в суде, в 2021 году в производстве Верховного суда было 14 256 дел, что на 1 859 дел больше, чем в 2020 году (рост 15%).

В 2021 году Уголовная коллегия рассмотрела 2 161 дело, что на 956 дел (рост 79,3%) больше, чем в 2020 году.

Административная коллегия рассмотрела 2 150 дел в 2021 году, что на 80 дел меньше, чем в 2020 году (снижение на 3,6%).

В целом, в 2021 году в Верховный суд поступило 11 314 дел, что на 1 326 дел (рост 13,3%) больше, чем в 2020 году.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Ali Məhkəmədə baxılan işlərin sayı açıqlanıb

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